«Самый долгожданный момент». Баринов — о возвращении на поле после травмы

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился эмоциями от возвращения на поле после травмы. Хавбек не играл с августа 2020 года.

«Победа в дерби и самый долгожданный момент. Счастлив быть с командой на поле. Теперь только вперёд. Всем спасибо за веру и поддержку», — написал Баринов на своей странице в "Инстаграме".

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:2) 23 августа полузащитник получил повреждение и был заменён. Медицинское обследование выявило у Баринова разрыв крестообразных связок. 28 августа полузащитник московского «Локомотива» перенёс операцию на крестообразной связке колена в одной из клиник Рима.

Московский ЦСКА в 20 встречах набрал 37 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» (31) — на шестом месте.