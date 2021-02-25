«Займись делом». Гасперини накричал на Иличича перед обратной заменой в матче с «Реалом»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини раскритиковал форварда своего клуба Йосипа Иличича перед его обратной заменой в матче с «Реалом» в Лиге чемпионов. Напомним, Гасперини на 56-й минуте выпустил на поле Иличича. Однако, на 86-й минуте заменил его. В эту же минуту «Реал» забил гол, который и стал победным.

«Давай, не сдавайся. Вместо того, чтобы поднимать руки, займись делом", — приводит слова Гасперини Tuttomercatoweb.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Реалом» состоялся на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо (Италия) и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Королевского клуба».

Ответный матч состоится 16 марта в Мадриде (Испания). Действующим обладателем титула является «Бавария». Команда из Мюнхена в финале турнира переиграла «Пари Сен-Жермен».