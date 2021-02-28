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Педри получил травму в матче «Севилья» — «Барселона» и вернулся в отель на костылях

Педри получил травму в матче «Севилья» — «Барселона» и вернулся в отель на костылях
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Барселоны» Педри получил травму в матче 25-го тура испанской Примеры с «Севильей» (2:0), сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Напомним, 18-летний футболист получил повреждение во втором тайме встречи и покинул поле на 71-й минуте. Вместо него вышел полузащитник «Барселоны» Илаш Мориба.

В ходе медицинского обследования у Педри была выявлена мышечная травма левой ноги. Сегодня, 28 февраля, испанский полузащитник пройдёт дополнительное обследование, чтобы определить серьёзность травмы. После встречи Педри вернулся в отель на костылях.

«Барселона, набрав 53 очка, обогнала мадридский «Реал» и поднялась на второе место в турнирной таблице Примеры. «Севилья» (48) находится на четвёртом месте.

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