Артета: «Арсенал» ожидал большего от Виллиана

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета выразил мнение об игре нападающего Виллиана, подчеркнув, что бразилец стал выступать лучше, хотя клуб и ожидал от него большего.
«Я был очень доволен Виллианом в четверг. Он заслуживает похвалы, потому что тренируется каждый день и старается. Теперь можно видеть, что он начинает действовать так, как нам нужно, линия атаки должна решать исход матчей.
Товарищи по команде любят Виллиана, и мы ожидали от него многого с тех пор, как он присоединился к клубу, но по разным причинам он не смог добиться своих лучших результатов. Надеюсь, выступление в Лиге Европы даст ему фундамент и уверенность в том, что он действительно важный игрок. Он футболист, который мне очень нравится, и я много сделал, чтобы привлечь его. Надеюсь, он всё ещё может дать нам больше», — цитирует Артету Goal.
После перехода в «Арсенал» из «Челси» Виллиан провёл 18 матчей в АПЛ (12 — в основном составе) и забил три гола.
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