Полузащитник «Арсенала» Виллиан подвергся расистским оскорблениям в «Инстаграме». Фото

Бразильский полузащитник Виллиан, ныне выступающий за лондонский «Арсенал», подвергся расистским оскорблениям одной из социальных сетей.
32-летний бразилец на своей странице в «Инстаграме» выложил скриншоты сообщений, в которых ему присылали оскорбления на расовой почве, подкрепив их сообщением: «Что-то нужно изменить. Борьба с расизмом продолжается»…
«Возвращайся в джунгли, чёртова обезьяна», – написал один из пользователей. «Убирайся, обезьяна», – написал другой пользователь.
Расистские оскорбления в адрес Виллана
Фото: https://www.instagram.com/willianborges88
Оскорбление на расовой почве в адрес Виллиана
Фото: https://www.instagram.com/willianborges88
На третьем скриншоте видно, что ещё с одного аккаунта Виллиану прислали эмодзи обезьяны и банана.
Расистские оскорбление в адрес Виллиана
Фото: https://www.instagram.com/willianborges88
В нынешнем сезоне АПЛ 32-летний полузащитник провёл 18 матчей и отдал три результативные передачи.
В последнее время с расизмом в соцсетях также столкнулись футболисты «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе, Маркус Рашфорд и Антони Марсьяль, полузащитник «Вест Бромвич Альбион» Ромейн Сойерс, защитники «Челси» Рис Джеймс и Антонио Рюдигер, а также футболистка женской команды «МЮ» Лорен Джеймс.
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