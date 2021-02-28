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Вернер: если бы я забил ещё 4–5 голов, возможно, Лэмпард всё ещё был бы в «Челси»

Вернер: если бы я забил ещё 4–5 голов, возможно, Лэмпард всё ещё был бы в «Челси»
Футбол / Англия 0
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Нападающий «Челси» Тимо Вернер выразил мнение, что прежний наставник лондонской команды Фрэнк Лэмпард мог бы остаться в клубе, если бы не проблема немца с реализацией моментов.

«Когда приходишь в большой клуб, чтобы играть на позиции нападающего и забивать голы, чувствуешь себя немного виноватым за то, что упустил много шансов. Я чувствовал вину перед клубом, перед Лэмпардом и перед собой. Хочу забивать всё время и как можно больше. Думаю, если бы я забил ещё 4–5 голов, Лэмпард всё ещё был бы здесь, потому что в таком случае мы бы выиграли ещё в двух или трёх матчах. Конечно, нельзя оглядываться на прошлое, впереди много матчей», — приводит слова Вернера Sky Sports.

Напомним, «Челси» объявил об увольнении Фрэнка Лэмпарда 25 января 2021 года. Новым наставником клуба стал Томас Тухель.

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