Головин — в запасе «Монако» на матч с «Брестом»
Сегодня, 28 февраля, «Монако» принимает «Брест» в матче 27-го тура французской Лиги 1. Встреча пройдёт на стадионе «Луи II» в Фонвьее и начнётся в 15:00 мск. Российский полузащитник монегасков Александр Головин начнёт матч на скамейке запасных.
«Монако»: Леком, Бадьяшиль, Марипан, Дисаси, Энрике, Агилар, Фофана, Чуаэми, Диоп, Бен-Йеддер, Фолланд.
«Брест»: Ларсоннёр, Шардонне, Пьер-Габриэль, Перро, Брассье, Лан, Белькебла, Февр, Лукас, Мунье, Онора.
Александр Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года. Сумма трансфера футболиста составила € 30 млн. Контракт был подписан сроком на пять лет. В нынешнем сезоне россиянин провёл 10 матчей в Лиге 1, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.
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