Зидан: «Реал» всегда будет рассчитывать на Иско

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча 25-го тура испанской Примеры с «Реал Сосьедад» высказался о полузащитнике мадридского клуба Иско.
«Мы знаем о сильных сторонах Иско, он игрок «Реала». Иско проявил себя в матче с «Аталантой». Посмотрим, что будет завтра. Моя работа — распределять между футболистами игровое время, а это непросто, когда у тебя в составе много отличных футболистов. Мы всегда будем рассчитывать на Иско», — приводит слова Зидана Mundo Deportivo.
В сезоне-2020/2021 Иско провёл за мадридский «Реал» 15 матчей в чемпионате Испании и отдал 1 результативную передачу.
Матч 25-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Реал Сосьедад» состоится завтра, 1 марта, на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Начало встречи — в 23:00 мск.
- 28 февраля 2021
-
16:32
-
16:27
-
16:24
-
16:23
-
16:20
-
16:19
-
16:14
-
16:02
-
16:01
-
16:00
-
15:58
-
15:54
-
15:45
-
15:44
-
15:23
-
15:21
-
15:15
-
15:00
-
14:26
-
14:19
-
14:18
-
14:09
-
14:06
-
13:51
-
13:42
-
13:38
-
13:30
-
13:16
-
13:09
-
13:08
-
13:01
-
12:51
-
12:47
-
12:42
-
12:20