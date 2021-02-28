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Зидан: «Реал» всегда будет рассчитывать на Иско

Зидан: «Реал» всегда будет рассчитывать на Иско
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча 25-го тура испанской Примеры с «Реал Сосьедад» высказался о полузащитнике мадридского клуба Иско.

«Мы знаем о сильных сторонах Иско, он игрок «Реала». Иско проявил себя в матче с «Аталантой». Посмотрим, что будет завтра. Моя работа — распределять между футболистами игровое время, а это непросто, когда у тебя в составе много отличных футболистов. Мы всегда будем рассчитывать на Иско», — приводит слова Зидана Mundo Deportivo.

В сезоне-2020/2021 Иско провёл за мадридский «Реал» 15 матчей в чемпионате Испании и отдал 1 результативную передачу.

Матч 25-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Реал Сосьедад» состоится завтра, 1 марта, на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Начало встречи — в 23:00 мск.

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