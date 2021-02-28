Александр Ляказетт вывел «Арсенал» вперёд в матче с «Лестером». Видео

В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» проходит матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Арсенал». Счёт по завершении первого тайма — 2:1 в пользу гостей.



На 45-й минуте полузащитник хозяев Онинье Ндиди зачем-то начал поднимать руки в своей штрафной в попытке перехватить пас от вингера «канониров» Николя Пепе, и за попадание мяча в руку арбитр указал на «точку». Пенальти пошёл исполнять нападающий Александр Ляказетт и уверенным ударом с «точки» развёл мяч и голкипера по разным углам ворот.

Видео пенальти в исполнении Александра Ляказетта

«Лестер Сити» набрал в 25 матчах 49 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Лондонский «Арсенал» (34) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (62).



Матч первого круга «Арсенал» — «Лестер Сити» состоялся 25 октября 2020 года и завершился победой гостей со счётом 1:0.