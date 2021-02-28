«Аталанта» с Миранчуком обыграла «Сампдорию» в выездном матче Серии А
В матче 24-го тура чемпионата Италии «Сампдория» принимала «Аталанту». Встреча прошла на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
В конце первого тайма, на 40-й минуте, счёт открыл украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский. Во втором тайме, на 70-й минуте, немецкий защитник Робин Госенс упрочил преимущество клуба из Бергамо в счёте.
Российский полузащитник Алексей Миранчук остался в запасе «Аталанты» и вышел на замену на 83-й минуте вместо Малиновского.
«Аталанта» набрала 46 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Сампдория» (30) — на 10-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (53).
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