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«Аталанта» с Миранчуком обыграла «Сампдорию» в выездном матче Серии А

«Аталанта» с Миранчуком обыграла «Сампдорию» в выездном матче Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 24-го тура чемпионата Италии «Сампдория» принимала «Аталанту». Встреча прошла на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В конце первого тайма, на 40-й минуте, счёт открыл украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский. Во втором тайме, на 70-й минуте, немецкий защитник Робин Госенс упрочил преимущество клуба из Бергамо в счёте.

Российский полузащитник Алексей Миранчук остался в запасе «Аталанты» и вышел на замену на 83-й минуте вместо Малиновского.

«Аталанта» набрала 46 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Сампдория» (30) — на 10-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (53).

Италия - Серия А. 24-й тур
28 февраля 2021, воскресенье. 14:30 МСК
Сампдория
Генуя
Окончен
0 : 2
Аталанта
Бергамо
0:1 Малиновский – 40'   0:2 Госенс – 70'
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