Хинкель: у «Спартака» два поражения подряд? На сборах всё было хорошо

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель подвёл итоги матча 20-го тура РПЛ с «Рубином» (0:2).
«Прежде всего мы расстроены результатом. В начале понадобилось время, чтоб вернуться, команда нервничала. Моментов не было ни у кого в первом тайме, только подступы к штрафной. Красная карточка изменила ход встречи. Второй тайм начали хорошо, соперник растерялся, но мы просто пропустили первый гол. Нужно обороняться лучше, в меньшинстве сложно отыгрываться. Даже когда составы выравнялись, нужно много сил. «Рубин» хорошо оборонялся, потом забил второй.
Два поражения подряд и мало моментов? На сборах было всё хорошо. Да, сегодня мы потерпели первое поражение в РПЛ, но предыдущий матч был в другом турнире. На сборах никаких проблем не было», — передаёт слова Хинкеля корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 28 февраля 2021
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