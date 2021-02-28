Гарет Бэйл уже на 2-й минуте открыл счёт в матче «Тоттенхэм» — «Бёрнли». Видео

В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» проходит очередной матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Бёрнли». Идёт 5-я минута матча, счёт 1:0 в пользу подопечных Жозе Моуринью.



Нападающий хозяев Гарет Бэйл, уследив за линией офсайда, выскочил из-за спин защитников и открыл счёт уже на второй минуте матча, замкнув прострел Сон Хын Мина.

Видео гола Гарета Бэйла

Это второй гол 31-летнего валлийца в нынешнем розыгрыше АПЛ.



«Тоттенхэм Хотспур» набрал в 24 матчах 36 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Бёрнли» (28) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (62).



Матч первого круга «Бёрнли» — «Тоттенхэм» состоялся 26 октября 2020 года и завершился победой «шпор» со счётом 1:0.