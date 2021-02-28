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«Интер» обыграл «Дженоа» и закрепился на первом месте. Шомуродов вышел во втором тайме

«Интер» обыграл «Дженоа» и закрепился на первом месте. Шомуродов вышел во втором тайме
Футбол / Италия 0
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В матче 24-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» принимал «Дженоа». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане (Италия) и завершилась со счётом 3:0. Узбекский нападающий «грифонов» Эльдор Шомуродов вышел на поле во втором тайме, на 62-й минуте.

«Интер» подкрепил статус фаворита встречи уже на 1-й минуте — быстрый гол забил Ромелу Лукаку. На 69-й минуте преимущество удвоил Маттео Дармиан. Точку в матче на 80-й минуте своим голом поставил Алексис Санчес. «Дженоа» не создал за матч ни одного голевого момента. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Интера».

«Интер» набрал в 24 матчах 56 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Серии А. Ближайший преследователь «нерадзурри» — «Милан» (49). «Дженоа» (26) — на 13-м месте.

Италия - Серия А. 24-й тур
28 февраля 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 0
Дженоа
Генуя
1:0 Лукаку – 1'   2:0 Дармиан – 69'   3:0 Санчес – 77'
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