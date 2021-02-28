Бэйл: Кейн и Сон Хын Мин – причина моего перехода в «Тоттенхэм»

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Гарет Бэйл прокомментировал победу «шпор» в матче 26-го тура АПЛ с «Бёрнли» (4:0). 31-летний валлиец в этом матче набрал три очка по системе «гол+пас».
«Хороший матч в нашем исполнении. Я постепенно подхожу к оптимальной форме. Сегодня мне было комфортно на поле, моя форма возвращается, и здорово помочь команде одержать важную победу. Мне нужно продолжить работу. Я понимаю, что в мой адрес раздаются критические замечания, но я достаточно опытен для того, чтобы сосредоточиться на футболе и не говорить ничего глупого.
Игра с Гарри Кейном и Сон Хын Мином – причина моего трансфера в «Тоттенхэм». Именно этого я и хотел. Надеюсь, мы сможем оттолкнуться от этой победы и обрести уверенность. Мы знаем, что футбол не всегда справедлив, что всегда найдутся критики, но мы должны идти вперёд, как это было сегодня», – приводит слова Бэйла BBC.
Видео второго гола Гарета Бэйла в матче с «Бёрнли»
Права на Бэйла принадлежат мадридскому «Реалу», контракт с которым рассчитан до 30 июня 2022 года.
«Тоттенхэм Хотспур» набрал в 25 встречах 39 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Бёрнли», сыграв 26 матчей, набрал 28 очков и располагается на 15-м месте.
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