Ойонго дебютировал за «Краснодар», выйдя вместо Чернова, и был заменён в перерыве

Защитник сборной Камеруна Амбруаз Ойонго, арендованный у «Монпелье», дебютировал за «Краснодар» в матче с «Уралом».
На 33-й минуте Ойонго вышел на поле, заменив Евгения Чернова. В перерыве Мурад Мусаев произвёл обратную замену — вместо камерунца на поле появился защитник Александр Мартынович.
Ойонго стал игроком «Краснодара» 22 февраля. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2020/2021. Амбруаз — воспитанник камерунского «Котон Спорт». Летом 2014 года он перешёл на правах аренды в американский «Нью-Йорк Ред Буллз», а годом позже присоединился к канадскому «Монреаль Импакт» на полноценной основе. В 2018 году Ойонго перешёл в «Монпелье».
«Краснодар» набрал в 19 встречах 30 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» (21) — на 12-м месте.
- 28 февраля 2021
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