Фанаты БАТЭ, брестского «Динамо» и ещё 8 клубов заявили о бойкоте матчей белорусской лиги

Фанатские организации 10 клубов Высшей лиги Беларуси объявили о бойкоте матчей чемпионата из-за политической ситуации в стране, сообщает Sport.tut.by.

Посещать матчи отказались фанаты БАТЭ, солигорского «Шахтёра», брестского «Динамо», «Слуцка», «Витебска», «Молодечно» и «Немана». Чуть позднее к бойкоту присоедились фанаты жодинского «Торпедо-БелАЗ», столичных «Минска» и «Торпедо».

«Считаем, что это будет кощунством по отношению к репрессированным за последние полгода по притянутым за уши поводам парням из нашего и других фанатских движей страны. Наши мысли — с погибшими и пострадавшими за свою позицию членами гражданского общества и их семьями», — говорится в обращении фанатов брестского «Динамо».