«Держимся вместе, несмотря ни на что». Ловрен обратился к болельщикам «Зенита»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен обратился к болельщикам после матча 20-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2).
«Мы не уменьшим амбиции, но нам нужно увеличить усилия! Простого пути нет. Держимся вместе, несмотря ни на что», — написал Ловрен на своей странице в «Инстаграме» на английском языке. «Спасибо за вашу вчерашнюю поддержку», — добавил хорват на русском.
В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом». Встреча проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:2.
В концовке первого тайма форвард «Ростова» Али Соу открыл счёт, добив мяч в ворота после ошибки голкипера Михаила Кержакова. Защитник «Ростова» Николай Поярков забил автогол в матче с «Зенитом». На 78-й минуте после передачи с правого фланга атаки нападающий «Зенита» Артём Дзюба пропустил мяч дальше на Кузяева, и тот мощным ударом отправил мяч под перекладину ворот. Однако игроки «Ростова» смогли сравнять счёт — Соу переправил мяч в ворота «Зенита» после удара Байрамяна.
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