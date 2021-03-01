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«Держимся вместе, несмотря ни на что». Ловрен обратился к болельщикам «Зенита»

«Держимся вместе, несмотря ни на что». Ловрен обратился к болельщикам «Зенита»
Футбол / РПЛ 0
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Защитник «Зенита» Деян Ловрен обратился к болельщикам после матча 20-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2).

«Мы не уменьшим амбиции, но нам нужно увеличить усилия! Простого пути нет. Держимся вместе, несмотря ни на что», — написал Ловрен на своей странице в «Инстаграме» на английском языке. «Спасибо за вашу вчерашнюю поддержку», — добавил хорват на русском.

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом». Встреча проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:2.

В концовке первого тайма форвард «Ростова» Али Соу открыл счёт, добив мяч в ворота после ошибки голкипера Михаила Кержакова. Защитник «Ростова» Николай Поярков забил автогол в матче с «Зенитом». На 78-й минуте после передачи с правого фланга атаки нападающий «Зенита» Артём Дзюба пропустил мяч дальше на Кузяева, и тот мощным ударом отправил мяч под перекладину ворот. Однако игроки «Ростова» смогли сравнять счёт — Соу переправил мяч в ворота «Зенита» после удара Байрамяна.

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