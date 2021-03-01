«Милан» на выезде переиграл «Рому» и сократил отставание от первого места

В матче 24-го тура итальянской Серии А «Рома» принимала «Милан». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия) и завершилась со счётом 1:2.
Игра получилась достаточно зрелищной и событийной, голевые моменты создавались на протяжении всей встречи. Счёт в матче был открыт на 43-й минуте — полузащитник «Милана» Франк Кессье забил гол «в раздевалку», реализовав пенальти. В начале второй половины встречи, на 50-й минуте, Жордан Верету восстановил статус-кво своим голом. Но уже на 58-й минуте «россонери» вернули себе гандикап в один мяч. На этот раз гол забил Анте Ребич, который установил итоговый счёт встречи.
Таким образом, «Милан» в 24 матчах набрал 52 очка и занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А. Отставание от первого места, на котором находится «Интер», составляет 4 очка. «Рома» (44) — на 5-м месте.
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