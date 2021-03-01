Источник: защитник Эрик Гарсия летом перейдёт в «Барселону»

Испанский защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия перейдёт в «Барселону» в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «Барселона» подпишет 20-летнего футболиста летом в качестве свободного агента. Контракт будет рассчитан до лета 2026 года. Также сообщалось, что на игрока претендовали английский «Арсенал» и французский «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Гарсия провёл девять матчей за «Манчестер Сити», в которых заработал одну жёлтую карточку. Гарсия находится в составе английского клуба с 2017 года. При этом игрок является воспитанником «Барселоны».

Ранее появилась информация, что каталонцы заинтересованы в покупке 21-летнего защитника «Интера» Алессандро Бастони.