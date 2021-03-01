Источник: защитник Эрик Гарсия летом перейдёт в «Барселону»
Испанский защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия перейдёт в «Барселону» в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, «Барселона» подпишет 20-летнего футболиста летом в качестве свободного агента. Контракт будет рассчитан до лета 2026 года. Также сообщалось, что на игрока претендовали английский «Арсенал» и французский «ПСЖ».
В нынешнем сезоне Гарсия провёл девять матчей за «Манчестер Сити», в которых заработал одну жёлтую карточку. Гарсия находится в составе английского клуба с 2017 года. При этом игрок является воспитанником «Барселоны».
Ранее появилась информация, что каталонцы заинтересованы в покупке 21-летнего защитника «Интера» Алессандро Бастони.
Рекомендуем вам
- 1 марта 2021
-
05:57
-
05:19
-
04:12
-
01:47
-
00:57
-
00:40
-
00:38
-
00:34
-
00:16
-
00:07
-
00:05
- 28 февраля 2021
-
23:59
-
23:53
-
23:45
-
23:42
-
23:38
-
23:21
-
23:15
-
22:42
-
22:36
-
22:29
-
22:11
-
22:07
-
22:04
-
21:58
-
21:57
-
21:52
-
21:49
-
21:43
-
21:41
-
21:25
-
21:22
-
21:17
-
21:08
-
20:55
Партнерский контент
Рекомендуем вам