Кулибали может перейти в «Баварию»

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может продолжить карьеру в «Баварии». Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, немецкий клуб готов заплатить за 29-летнего сенегальского защитника € 45 млн. В нынешнем сезоне Кулибали провёл 28 матчей во всех турнирах, забил один гол, заработал семь жёлтых карточек и один раз был удалён.

В январе сообщалось, что президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис не планировал продавать Кулибали в зимнее трансферное окно. Президент клуба готов был обсуждать возможность продажи только в том случае, если один из клубов АПЛ предложил бы за игрока € 110 млн.

Зимой Кулибали интересовались «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Сенегалец выступает в составе «Наполи» с 2014 года. До этого защитник играл за бельгийский «Генк» и французский «Метц».