«Лучший судья в мире». Президент «Ахмата» саркастически обратился к Безбородову

Президент «Ахмата» Магомед Даудов обратился к арбитру Владиславу Безбородову, обслуживавшему матч команды с московским «Динамо» в 20-м туре Российской Премьер-лиги.



Встреча прошла накануне, 28 февраля, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 1:2. Хозяева остались недовольны работой судейской бригады.



«Поздравляю Владислава Безбородова. Влад, Вы самый лучший судья в мире», — написал Даудов в своём «инстаграме».

Видеообзор матча «Ахмат» — «Динамо»:

«Ахмат», набрав 26 очков в 20 турах, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны стыковых матчей грозненцев отделяют 9 очков, от зоны вылета — 13. «Динамо» (33) располагается на шестой строчке, отставая от замыкающего зону еврокубков «Спартака» на 2 очка.