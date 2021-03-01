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«Лучший судья в мире». Президент «Ахмата» саркастически обратился к Безбородову

«Лучший судья в мире». Президент «Ахмата» саркастически обратился к Безбородову
Футбол / РПЛ 0

Президент «Ахмата» Магомед Даудов обратился к арбитру Владиславу Безбородову, обслуживавшему матч команды с московским «Динамо» в 20-м туре Российской Премьер-лиги.

Встреча прошла накануне, 28 февраля, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 1:2. Хозяева остались недовольны работой судейской бригады.

«Поздравляю Владислава Безбородова. Влад, Вы самый лучший судья в мире», — написал Даудов в своём «инстаграме».

Видеообзор матча «Ахмат» — «Динамо»:

«Ахмат», набрав 26 очков в 20 турах, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны стыковых матчей грозненцев отделяют 9 очков, от зоны вылета — 13. «Динамо» (33) располагается на шестой строчке, отставая от замыкающего зону еврокубков «Спартака» на 2 очка.

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