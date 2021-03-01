Станислав Черчесов вручил президенту «Ахмата» футболку сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил состоявшийся накануне, 28 февраля, матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Динамо» (1:2), сообщает пресс-служба грозненцев в «Твиттере».
Перед началом встречи специалист вручил президенту хозяев Магомеду Даудову, которому на днях исполнился 41 год, футболку национальной команды с соответствующим номером.
Напомним, в «Ахмате» остались недовольны судейством матча с «Динамо». Даудов после встречи в соцсетях саркастически обратился к главному арбитру игры Владиславу Безбородову.
«Ахмат», набрав 26 очков в 20 турах, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны стыковых матчей грозненцев отделяют 9 очков, от зоны вылета — 13.
«Лучший судья в мире». Президент «Ахмата» саркастически обратился к Безбородову
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