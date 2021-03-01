Источник: полиция арестовала экс-президента «Барселоны» Бартомеу

Полиция арестовала бывшего президент «Барселоны» Хосепа Мария Бартомеу, исполнительного директора Оскара Грау и главу юридического отдела клуба Романа Гомес Понти, сообщает La Vanguardia.



Напомним, сегодня, 1 марта, в главном офисе «Барселоны» прошли обыски. По информации источника, Бартомеу, Грау и Понти были задержаны в связи с деятельностью каталонского клуба в социальных сетях. «Барселона» пока не подтвердила информацию о задержаниях.

Напомним, 7 марта 2021 года пройдут выборы президента «Барселоны». На пост претендуют Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша. Бартомеу был уволен из «Барселоны» осенью прошлого года. Функционер столкнулся с критикой на фоне неудачных результатов и стремления капитана команды Лионеля Месси покинуть клуб.