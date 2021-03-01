Полицейские провели обыски в главном офисе «Барселоны»

Сегодня, 1 марта, полиция провела обыски в главном офисе «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, несколько полицейских находятся в офисе «Барселоны» с начала рабочего дня. Причины проведения проверки пока неизвестны. Отмечается, что это может быть связано с деятельностью каталонского клуба в социальных сетях.



Напомним, 7 марта 2021 года пройдут выборы президента «Барселоны». На пост претендуют Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша. Ранее свои кандидатуры сняли с выборов Эмили Руссо и Аугусти Бенедито, при этом Руссо назвал кандидатскую борьбу «грязной войной».



Осенью прошлого года с поста президента «Барселоны» был уволен Хосеп Мария Бартомеу, столкнувшийся с критикой на фоне неудачных результатов и стремления капитана команды Лионеля Месси покинуть клуб.

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