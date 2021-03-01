Марк Клаттенбург: поражён, что судья не назначил пенальти в ворота «Челси» в матче с «МЮ»

Бывший арбитр Марк Клаттенбург выразил недоумение решением своего коллеги Стюарта Атвелла в матче 26-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Манчестер Юнайтед» (0:0).
В одном из эпизодов мяч, находясь в штрафной площади хозяев, попал в руку нападающему синих Каллуму Хадсону-Одои, боровшемуся с соперником. Атвелл отправился лично посмотреть видеоповтор, однако не стал менять своё решение и не назначил пенальти.
«Я поражён, что в пользу «МЮ» не назначили пенальти. У Хадсона-Одои была очевидная игра рукой. Его рука была поднята вверх и находилась в неестественном положении, когда он коснулся мяча.
Крис Кавана, отвечавший за VAR, посчитал, что Атвелл допустил явную ошибку, и дал ему возможность посмотреть повтор на мониторе возле поля. Как после этого Атвелл не указал на точку? Ему показали момент с тех же ракурсов, что и нам. Загадка», — написал Клаттенбург в своей колонке для Daily Mail.
Видеообзор матча «Челси» — «МЮ»:
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