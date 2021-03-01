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Главный тренер «Ренна» подал в отставку. Команда не побеждает с января

Главный тренер «Ренна» подал в отставку. Команда не побеждает с января
Футбол / Франция 0
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«Ренн» объявил об уходе в отставку главного тренера «Ренна» Жюльена Стефана.

«Сегодня утром «Ренн» принял к сведению отставку главного тренера Жюльена Стефана. Клуб хотел бы поблагодарить Жюльена за эти девять лет, проведенных с «Ренном», и за все исключительные результаты, которых он добился во главе профессиональной команды: выход в плей-офф Лиги Европы, победа в Кубке Франции, квалификация в групповой этап Лиги чемпионов в 2020 году. Весь клуб желает ему всего наилучшего в карьере и ещё раз благодарит за всестороннее участие на протяжении всех этих лет. Филипп Бизель, помощник Жюльена Стефана, будет временно исполнять обязанности главного тренера», — сообщает пресс-служба клуба.

Стефан возглавил «Ренн» в 2018 году. После 27 туров красно-черные занимают девятое место в турнирной таблице Лиги 1. В последний раз «Ренн» побеждал 17 января в матче с «Брестом» (2:1).

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