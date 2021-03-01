В «Сочи» рассказали, будут ли у клуба проблемы с ФФП в случае попадания в еврокубки

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что клуб проходит лицензирование, дающее право выступать в еврокубках.



«Что касается финансового фэйр-плей, то мы проходим лицензирование для еврокубков. Если мы туда попадём, то будем готовы. Наш нынешний успех — симбиоз на всех участках. Каждый работник старается выкладываться на полную. Не может быть хорошего результата, если что-то работает не так. Да, иногда происходят осечки, но сейчас всё хорошо. А иногда всё работает, а результат не всегда приходит. Тем более в это время пандемии, никогда не знаешь, как кто восстановится и так далее. Но пока у нас всё хорошо», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Гендиректор «Сочи»: Лига чемпионов? Мы все хотим, чтобы наш стадион увидел еврокубки