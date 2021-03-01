Михаил Кержаков пропустит из-за травмы около месяца
Основной голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков пропустит около месяца из-за травмы, которую получил в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:2). 34-летний россиянин травмировал связки колена, неудачно выбив мяч.
«По результатам медицинского обследования у игрока диагностировано повреждение медиальной коллатеральной связки колена. Ориентировочный срок восстановления — 4 недели», — сообщает клубная пресс-служба «Зенита».
В сезоне-2020/2021 Кержаков стал основным голкипером сине-бело-голубых. Он провёл в составе «Зенита» 24 матча и пропустил в них 27 голов. В шести матчах Михаил сохранил свои ворота в неприкосновенности, а на три встречи выводил свою команду на поле с капитанской повязкой.
«Думаю, хорошего мало». Семак ответил на вопрос о повреждении Кержакова
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