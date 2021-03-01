Непомнящий спрогнозировал, кто займёт второе место в РПЛ и получит путёвку в ЛЧ

Известный тренер Валерий Непомнящий спрогнозировал, кто займёт второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и получит путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон.
«После матча с «Локомотивом» у ЦСКА понизились шансы удержать второе место. Тем более по качеству игры есть вопросы. В обороне не хватает футболистов. Акинфеева не достает в воротах. Но если смотреть реально, то перспективы у ЦСКА хорошие, потому что состав более-менее сбалансирован. Были проблемы с голами, но должен вписаться Рондон и тогда все наладится.
Но потеснить армейцев могут другие клубы. Например, «Сочи». Эта команда неслучайно поднимается наверх, хотя это и неожиданно. «Краснодар» тоже потенциально очень сильная команда. Временные трудности «быков» связаны с тем, что там нет мужского начала. Но когда появится Ари и будет играть Берг, получится мощная атака. Правда, с обороной на флангах у них возникли проблемы.
Мне кажется, борьба за вторую строчку предстоит серьезная, и она будет в пользу «Зенита». Питерцы, правда, тоже оступились, но борьба будет интересная, потому что по весне все команды вырастут.
«Краснодар» и «Рубин»? Им еще рано претендовать на Лигу чемпионов. Мне кажется, что армейцы должны удержать вторую позицию», — приводит слова Непомнящего «Советский спорт».
- 1 марта 2021
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