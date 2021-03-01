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«Эвертон» — «Саутгемптон»: стартовые составы команд на заключительный матч 26-го тура АПЛ

«Эвертон» — «Саутгемптон»: стартовые составы команд на заключительный матч 26-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0
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Стали известны стартовые составы «Эвертона» и «Саутгемптона» на заключительный матч 26-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк». Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Эвертон»: Пикфорд, Годфри, Кин, Холгейт, Динь, Аллан, Андре Гомеш, Дукуре, Сигурдссон, Ришарлисон, Калверт-Льюин.

Запасные: Виржиния, Эстли, Джон, Нкунку, Айуоби, Бернард, Оньянго, Бродхед, Кинг.

"Саутгемптон": Форстер, Беднарек, Салису, Вестергор, Бертранд, Уорд-Праус, Редмонд, Армстронг, Дженепо, Адамс, Ингс.

Запасные: Маккарти, Стивенс, Рэмси, Чауке, Ферри, Янкевиц, Телла, Уоттс, Н'Лундулу.

«Саутгемптон» в 25 матчах набрал 30 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ириски» (40) — на седьмом месте. У подопечных Карло Анчелотти один матч в запасе. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (62).

Матч первого круга «Саутгемптон» — «Эвертон» состоялся 25 октября 2020 года и завершился победой «святых» со счётом 2:0.

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