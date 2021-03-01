Нуну Эшпириту Санту: всегда есть что терять. Матч с «Ман Сити» — не исключение

Главный тренер «Вулверхэмптон Уондерерс» Нуну Эшпириту Санту поделился ожиданиями от предстоящего матча 27-го тура АПЛ с «Манчестер Сити».



«Мы никогда не подходим к матчам с мыслью, что нам нечего терять. Всегда есть что терять и всегда есть что приобретать.



Нам остаётся только принять вызов и сразиться с „Ман Сити“. Все матчи для нас очень важны. Мы понимаем, что завтрашняя встреча будет тяжелым испытанием для нас, но давайте посмотрим, что из этого выйдет. Давайте бросим вызов самим себе и будем стараться изо всех сил.



Всегда можно райти способ, чтобы достойно противостоять любому сопернику. Это правило не меняется от матча к матчу — это касается нас самих, нашей задачи, того, как мы относимся к матчу. Уверен, футболисты „Сити“ создадут для нас много проблем и поставят перед нами много вопросов, но мы должны найти решения и дать ответы на каждый из них», — приводит слова рулевого «волков» Sky Sports.

Матч «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» состоится завтра, 2 марта. Начало — в 23:00 мск.