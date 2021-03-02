«Саутгемптон» повторил антирекорд 2015 года, когда командой руководил Куман

В Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» состоялся заключительный матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Саутгемптон». Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счётом 1:0.

Как сообщает Opta Joe в своём «твиттере», «Саутгемптон» набрал только одно очко из 27 возможных в последних девяти встречах в английской Премьер-лиге (одна ничья и восемь поражений), проиграв пять подряд выездных матчей в этом турнире впервые с мая 2015 года, когда «святыми» руководил Рональд Куман, ныне возглавляющий «Барселону».

«Эвертон» в 25 матчах набрал 43 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Саутгемптон» (30) — на 14-м месте. У подопечных Карло Анчелотти один матч в запасе. Лидером чемпионата Англии является «Манчестер Сити» (62).