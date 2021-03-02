Кассано: «Интер» не доминирует на поле, как та же «Аталанта»

Бывший футболист «Интера» Антонио Кассано оценил последние выступления подопечных Антонио Конте.

«Если бы «Интер» был в Лиге чемпионов прямо сейчас, я думаю, он мог бы сказать своё слово в этом турнире. Однако Серия А – посредственный турнир, Европа — совсем другое дело.

Если рассматривать только игру «Интера», то они не показывают привлекательный футбол и не доминируют, как та же «Аталанта». С Эриксеном, они кажутся более солидными, но тем не менее, не показывают хорошую игру. «Интер» предпочитает играть из глубины, от своей штрафной, пытаясь достать забросами Лукаку.

Игра «Интера» — плохая, но они должны выиграть титул. Если Конте и допускал серьёзные ошибки, то это только его вина. «Интер» в Лиге чемпионов казался нелепым – они финишировали позади «Шахтёра», — цитирует Кассано Football Italia.