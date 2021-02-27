Кассано: «Ювентус» подписал Роналду, чтобы выиграть ЛЧ. Скудетто они бы брали и без него

Бывший игрок сборной Италии Антонио Кассано, выступавший за «Интер», «Милан» и «Ювентус», считает, что нападающий Криштиану Роналду провалился в туринском клубе. Португальская звезда присоединилась к чёрно-белым летом 2018 года за € 120 млн.

«У него остался ещё год контракта. «Ювентус» подписал его, чтобы выиграть Лигу чемпионов, но у них были худшие результаты с тех пор, как он приехал. Они бы и без Криштиану выигрывали скудетто. Это неправильный проект. Он будет продолжать забивать, потому что может делать это даже сидя.



Роналду не имеет ничего общего с идеями Пирло. Андреа хочет построить игру от обороны, с высоким прессингом. Роналду мало участвует в такой схеме. Если им не удастся выиграть Лигу чемпионов, то его выступления ни о чём не говорят", — цитирует Кассано Football Italia.