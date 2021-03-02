Зидан признал, что «Реалу» могла навредить смена тактики в матче с «Реалом Сосьедад»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан оценил выступление своей команды в матче 25-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» (1:1).

«Я изменил игру «Реала», потому что мне не нравился наш прессинг. Если вы спросили меня об этом, то думаю, да, может быть, это решение могло навредить команде. Нам пришлось что-то изменить, потому что через час команда немного устала. Иногда нам приходится что-то менять. В конце концов, мы пытались найти то, что изменит динамику нашей игры.

Сейчас мы должны сохранять спокойствие. В целом, «Реал» провёл хорошую игру, у нас было 3-4 возможности, чтобы забить. Не стоит забывать, что нам противостояла команда, которая способна доставить множество проблем.

Результат матча не меняет нашего подхода к дерби. В матче с «Атлетико» мы будем обязаны провести отличную игру», — цитирует Зидана Goal.