«Вест Хэм» интересуется Абрахамом, Нкетиа и форвардом «Брентфорда» Тони

Лондонский «Вест Хэм» планирует приобрести форварда в летнее трансферное окно. Как сообщает Daily Star, «молотобойцы» проявляют интерес к нападающему «Челси» Тэмми Абрахаму, форварду «Арсенала» Эдди Нкетиа, а также игроку «Брентфорда», выступающего в Чемпионшипе, Айвану Тони.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Абрахам провёл 20 матчей, в которых забил шесть голов и сделал одну результативную передачу. Нкетиа в текущем сезоне провёл в АПЛ 14 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Тони сыграл за «Брентфорд» в Чемпионшипе в 32 матчах, забил 25 голов и отдал девять результативных передач.

«Вест Хэм» после 26 туров с 45 очками занимает четвёртое место в АПЛ, находясь в зоне Лиги чемпионов и на 17 очков отставая от лидера соревнований – «Манчестер Сити».