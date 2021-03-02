«Вест Хэм» интересуется Абрахамом, Нкетиа и форвардом «Брентфорда» Тони

Лондонский «Вест Хэм» планирует приобрести форварда в летнее трансферное окно. Как сообщает Daily Star, «молотобойцы» проявляют интерес к нападающему «Челси» Тэмми Абрахаму, форварду «Арсенала» Эдди Нкетиа, а также игроку «Брентфорда», выступающего в Чемпионшипе, Айвану Тони.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии Абрахам провёл 20 матчей, в которых забил шесть голов и сделал одну результативную передачу. Нкетиа в текущем сезоне провёл в АПЛ 14 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Тони сыграл за «Брентфорд» в Чемпионшипе в 32 матчах, забил 25 голов и отдал девять результативных передач.
«Вест Хэм» после 26 туров с 45 очками занимает четвёртое место в АПЛ, находясь в зоне Лиги чемпионов и на 17 очков отставая от лидера соревнований – «Манчестер Сити».
- 2 марта 2021
-
07:58
-
07:36
-
06:57
-
06:09
-
05:17
-
04:16
-
03:54
-
03:36
-
03:13
-
02:54
-
02:39
-
02:07
-
01:29
-
01:11
-
00:54
-
00:53
-
00:51
-
00:41
-
00:21
-
00:20
-
00:10
- 1 марта 2021
-
23:58
-
23:56
-
23:52
-
23:36
-
23:21
-
23:18
-
23:04
-
23:04
-
22:54
-
22:49
-
22:45
-
22:43
-
22:30
-
22:18