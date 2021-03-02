В правительстве Великобритании заявили о готовности принять все матчи Евро-2020
Великобритания готова принять все матчи предстоящего чемпионата Европы. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон.
«Мы определённо готовы принять любые матчи, которые они захотят провести!» — приводит слова Джонсона The Sun.
По словам премьер-министра, Великобритания способна принять больше матчей в связи с быстрыми темпами вакцинирования населения от коронавируса. Джонсон отметил, что успешное проведение Евро может помочь британцам в борьбе за право провести чемпионат мира в 2030 году.
Из-за пандемии коронавирусной инфекции Евро-2020 перенесли на 2021 год. Соревнования должны пройти в 12 городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.
Россия лишится Евро? Англия готова принять все игры турнира
Российский оргкомитет и УЕФА уже отреагировали на информацию итальянского инсайдера.
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