В правительстве Великобритании заявили о готовности принять все матчи Евро-2020

Великобритания готова принять все матчи предстоящего чемпионата Европы. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон.



«Мы определённо готовы принять любые матчи, которые они захотят провести!» — приводит слова Джонсона The Sun.



По словам премьер-министра, Великобритания способна принять больше матчей в связи с быстрыми темпами вакцинирования населения от коронавируса. Джонсон отметил, что успешное проведение Евро может помочь британцам в борьбе за право провести чемпионат мира в 2030 году.



Из-за пандемии коронавирусной инфекции Евро-2020 перенесли на 2021 год. Соревнования должны пройти в 12 городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.

Россия лишится Евро? Англия готова принять все игры турнира Российский оргкомитет и УЕФА уже отреагировали на информацию итальянского инсайдера.