Почеттино: камбэк «Барселоны» в 2017-м? Сейчас мы думаем о победе в ответном матче

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о камбэке «Барселоны» четырёхлетней давности в преддверии ответного матча с сине-гранатовыми в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой встрече парижане на выезде разгромили соперника (4:1).
В сезоне-2016/2017 команды также встречались на первой стадии плей-офф главного еврокубка. В первом матче парижане на своём поле разгромили соперника со счётом 4:0, однако в ответной встрече проиграли каталонцам со счётом 1:6 и вылетели из турнира.
«В футболе возможно всё, даже самое невероятное. Это может быть как что-то позитивное, так и негативное. Но мы настроены положительно. Готовимся к каждому матчу одинаково и настраиваем себя на позитивные эмоции. Сейчас мы думаем о том, что надо выиграть ещё раз, чтобы выйти в следующий раунд», — цитирует Почеттино Le Parisien со ссылкой на AFP.
Матч «Барселона» — «ПСЖ» состоится 10 марта на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
- 2 марта 2021
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