Неймар, скорее всего, пропустит ответную встречу «ПСЖ» с «Барселоной» в ЛЧ

29-летний звёздный бразильский нападающий «Пари-Сен Жермен» Неймар рискует пропустить ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», которая пройдёт в столице Франции. Об этом сообщает FootMercato со ссылкой на Le Parisien.

В минувший четверг, 25 февраля, 10-й номер «ПСЖ» вернулся к индивидуальным тренировкам. Исходя из этого, многие выразили надежду на его участие в ответной игре с «Барселоной». Однако, по информации источника, всё не так оптимистично – парижане не хотят рисковать здоровьем футболиста, поэтому, вероятнее всего, он пропустит эту игру.

Напомним, что бразилец получил травму в матче 1/32 Кубка Франции с «Каном» (1:0), состоявшемся 11 февраля. Нападающий получил повреждение на 56-й минуте, после того как против него грубо сыграл защитник «Кана» Йоэль Армугомом. После этого Неймар был заменён.

Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году. В нынешнем сезоне бразильский нападающий принял участие в 11 матчах чемпионата Франции, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.