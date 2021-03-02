В РФС ответили на подозрения в монтаже при разборе момента с пенальти в ворота «Спартака»

В Российском футбольном союзе отреагировали на недовольство болельщиков «Спартака» после решения экспертно-судейской комиссии по матчу 1/8 финала Кубка России с «Динамо» (0:2).



В начале встречи в ворота красно-белых был назначен спорный пенальти после того, как мяч коснулся руки полузащитника Виктора Мозеса. ЭСК позднее одобрила решение судьи, после чего РФС предоставил материалы по эпизоду. Фанаты «Спартака» заподозрили, что на фотографии мяч с помощью монтажа был перемещён на другое место, чтобы игра рукой не вызывала вопросов.



«Видео для YouTube-канала служба коммуникаций РФС готовит самостоятельно уже после того, как экспертно-судейская комиссия выносит вердикт, в просветительских целях, чтобы наглядно показать зрителю, почему эксперты приняли то или или иное решение.



В скриншоте, который используется для наглядного показа момента с касанием мяча и плеча, демонстрируется часть снимка, сделанного в тот же момент времени фотографом «Спорт-экспресса», так как из-за динамики момента на стоп-кадре футболист и мяч находятся в расфокусе, в отличие от фотографии. Кроме того, она имеет большее разрешение относительно камеры видеотрансляции. Снимок использовался для наглядности попадания мяча в руку, так как на нем чётко видна чёрная линия на форме футболиста, с которой соприкасается мяч.



Отметим, что экспертно-судейская комиссия при разборе момента изучает только исходные файлы: записи трансляции, записи VAR с переговорами, фотографии», — сообщили в службе коммуникаций РФС корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.

Момент из материалов РФС