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Савин выложил видео, в котором Ибрагимович обращается к Хабибу Нурмагомедову

Савин выложил видео, в котором Ибрагимович обращается к Хабибу Нурмагомедову
Футбол / Италия 0

Бывший футболист, а ныне автор канала «КраСава» Евгений Савин выложил видео в Инстаграме, в котором нападающий «Милана» Златан Ибрагимович обращается к чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.

«Если ты чувствуешь себя молодым — ты молод, если ты упорно работаешь — ты упорно работаешь. И если ты знаешь, что лучше, чем остальные — ты лучше, чем остальные. Тогда ты просто должен сделать это. Когда ты номер один, людям хочется найти того, кто пойдёт против тебя. Всегда одно и то же», — сказал Ибрагимович.

Савин уточнил, что речь была записана перед поединком Нурмагомедова с Джастином Гэтжи.

Ранее Нурмагомедов, завершивший карьеру в прошлом году, сообщил о намерении дебютировать в профессиональном футболе.

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