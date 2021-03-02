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Педри вернулся к тренировкам с «Барселоной» значительно раньше сроков

Педри вернулся к тренировкам с «Барселоной» значительно раньше сроков
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Педри сможет в скором времени вернуться на поле.

Как сообщает Sport.es, 18-летний футболист вернулся к тренировкам с командой, значительно опередив сроки. Он получил травму в матче 25-го тура испанской Примеры с «Севильей» (2:0), состоявшемся 27 февраля, и был заменён. Более того, в отель он вернулся на костылях. Ожидалось, что восстановление займёт две-три недели, однако на деле он вышел на тренировку спустя всего три дня.

Завтра, 3 марта, «Барселоне» предстоит сыграть с «Севильей» в ответном полуфинальном матче Кубка Испании. Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Первый матч завершился победой «Севильи» со счётом 2:0.

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