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«Легенды». Смолов опубликовал фото с Мамаевым

«Легенды». Смолов опубликовал фото с Мамаевым
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов опубликовал совместную фотографию с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым в своём «инстаграме».

«Легенды», — подписал фото Смолов.

Одним из первых новое фото Смолова с Мамаевым прокомментировал нападающий «Рубина» Иван Игнатьев, который порекомендовал «убрать детишек от экранов».

В сезоне-2020/2021 Фёдор Смолов провёл за «Локомотив» 16 матчей и забил 3 гола. В декабре нападающий перенёс операцию после травмы плеча.

На счету Павла Мамаева 9 матчей в составе «Ростова», 2 гола и 1 голевой пас.

На момент зимней паузы в сезоне «Локомотив» занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков в 19 матчах. «Ростов» занимает 5-е место — 19 матчей, 32 очка.

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