«Легенды». Смолов опубликовал фото с Мамаевым
Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов опубликовал совместную фотографию с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым в своём «инстаграме».
«Легенды», — подписал фото Смолов.
Одним из первых новое фото Смолова с Мамаевым прокомментировал нападающий «Рубина» Иван Игнатьев, который порекомендовал «убрать детишек от экранов».
В сезоне-2020/2021 Фёдор Смолов провёл за «Локомотив» 16 матчей и забил 3 гола. В декабре нападающий перенёс операцию после травмы плеча.
На счету Павла Мамаева 9 матчей в составе «Ростова», 2 гола и 1 голевой пас.
На момент зимней паузы в сезоне «Локомотив» занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков в 19 матчах. «Ростов» занимает 5-е место — 19 матчей, 32 очка.
Фёдор Смолов — о своём дне рождения: как 31?!
Рекомендуем вам
- 15 февраля 2021
-
22:32
-
22:18
-
22:16
-
22:06
-
21:53
-
21:43
-
21:28
-
21:27
-
21:19
-
21:14
-
20:59
-
20:55
-
20:54
-
20:39
-
20:32
-
20:31
-
20:19
-
20:13
-
20:09
-
19:52
-
19:51
-
19:34
-
19:26
-
19:21
-
19:09
-
19:05
-
19:01
-
18:45
-
18:45
-
18:32
-
18:16
-
18:10
-
18:02
-
17:52
-
17:35
Партнерский контент
Рекомендуем вам