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«Бавария» подписала 17-летнего австрийского полузащитника

«Бавария» подписала 17-летнего австрийского полузащитника
Футбол / Германия 0

Полузащитник австрийского клуба «Санкт-Пельтен» Эмилиан Мету подписал контракт с «Баварией», сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

17-летний австриец дебютировал на взрослом уровне менее месяца назад, 10 февраля, в матче австрийской Бундеслиги с клубом ЛАСК. Мету подписал с «Баварией» контракт, который вступит в силу ближайшим летом и будет рассчитан до 2025 года.

Эмилиан начнёт свои выступления в Мюнхене за вторую команду «Баварии», которая играет в третьей немецкой Бундеслиге. Transfermarkt оценивает игрока в € 75 тыс. Австриец выступает на позиции центрального полузащитника.

В сезоне-2020/2021 Мету успел провести за «Санкт-Пельтен» два матча, результативными действиями он не отметился. Эмилиан также заигран за сборную Австрии до 17 лет.

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