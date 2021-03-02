Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Димитриос Граммозис — новый наставник «Шальке». Это уже пятый главный тренер за сезон

На должность главного тренера «Шальке-04» назначен греческий специалист Димитриос Граммозис. Наставник подписал с гельзенкирхенским клубом контракт до 2022 года, информирует официальная пресс-служба «Шальке».

Граммозис стал пятым главным тренером «Шальке» в сезоне-2020/2021. Прошлый наставник «горняков» Кристиан Гросс был отправлен в отставку в конце февраля. Он проработал на тренерском мостике команды около двух месяцев.

«Шальке» стал первым клубом из Бундеслиги, который будет тренировать Граммозис. Ранее 42-летний грек работал с «Дармштадтом» и второй командой «Бохума». Во времена игровой карьеры Димитриос защищал цвета «Гамбурга», «Кёльна» и «Кайзерслаутерна».

В нынешнем сезоне «Шальке» является главным аутсайдером немецкой Бундеслиги, набрав в 23 матчах 9 очков. «Горняки» идут на последнем 18-м месте в турнирной таблице.