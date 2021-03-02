Димитриос Граммозис — новый наставник «Шальке». Это уже пятый главный тренер за сезон

На должность главного тренера «Шальке-04» назначен греческий специалист Димитриос Граммозис. Наставник подписал с гельзенкирхенским клубом контракт до 2022 года, информирует официальная пресс-служба «Шальке».
Граммозис стал пятым главным тренером «Шальке» в сезоне-2020/2021. Прошлый наставник «горняков» Кристиан Гросс был отправлен в отставку в конце февраля. Он проработал на тренерском мостике команды около двух месяцев.
«Шальке» стал первым клубом из Бундеслиги, который будет тренировать Граммозис. Ранее 42-летний грек работал с «Дармштадтом» и второй командой «Бохума». Во времена игровой карьеры Димитриос защищал цвета «Гамбурга», «Кёльна» и «Кайзерслаутерна».
В нынешнем сезоне «Шальке» является главным аутсайдером немецкой Бундеслиги, набрав в 23 матчах 9 очков. «Горняки» идут на последнем 18-м месте в турнирной таблице.
- 2 марта 2021
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