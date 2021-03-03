Пеле сделал прививку от коронавируса
Легендарный бразильский нападающий Пеле сделал прививку от коронавируса.
«Это незабываемый день — мне сделали прививку! Пандемия ещё не закончилась. Мы должны соблюдать дисциплину, чтобы сохранить жизни, пока многие люди не вакцинируются. Продолжайте мыть руки и по возможности оставайтесь дома. Когда выходите на улицу, пожалуйста, не забывайте надевать маску и сохранять социальную дистанцию. Всё пройдёт, если мы будем думать о других и помогать друг другу», — написал Пеле на своей странице в «Инстаграме».
Вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в конце 2019 года в Китае. По последним данным, от коронавируса скончалось более 2,5 млн человек, из числа заразившихся излечилось более 90 млн.
Черчесов: рекомендую всем сделать прививку от коронавируса
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