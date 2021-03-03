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Гол Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Специю» в матче Серии А

Гол Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Специю» в матче Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 25-го тура итальянской Серии А «Ювентус» принимал «Специю». Встреча прошла на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

На 62-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ювентуса» Альваро Мората. Результативную передачу отдал футболист туринцев Федерико Бернардески. Через 9 минут форвард Федерико Кьеза упрочил преимущество туринской команды в счёте. В концовке встречи до разгромного счёт довёл нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Туринский «Ювентус» набрал 49 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Специя» (25) — на 16-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (56). В тройку лидеров турнира также входит «Милан» (52).

Италия - Серия А. 25-й тур
02 марта 2021, вторник. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
3 : 0
Специя
Специя
1:0 Мората – 62'   2:0 Кьеза – 71'   3:0 Роналду – 89'
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