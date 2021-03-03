Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Голкипер сделал 50-метровый забег по флангу в матче чемпионата Турции

Голкипер турецкого клуба «Йени Малатьяспор» Эртач Озбир отметился неординарными действиями в матче 28-го тура турецкой Суперлиги с «Бешикташем».

«Матальяспор» проигрывал на 90+3-й минуте со счётом 0:1. Озбир, сыгравший на выходе, решил не возвращаться в ворота и совершил 50-метровый забег по флангу, чтобы создать численное большинство в атаке.

После этого Эртач остался на подступах к штрафной площади соперника и просил отдать ему передачу.

Однако реализовать преимущество в виде дополнительного игрока в атаке «Малатьяспор» не сумел. Встреча завершилась победой «Бешикташа» с минимальным счётом. Единственный гол забил полузащитник гостей Атиба Хатчинсон.

«Малатьяспор» набрал 31 очко и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. «Бешикташ» (57) — на 2-м месте.