Чалханоглу близок к продлению контракта с «Миланом» после встречи с руководством клуба

27-летний атакующий полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу совершил ещё один шаг к согласованию нового контракта с клубом после встречи с руководством красно-чёрных, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Уточняется, что полузащитник был замечен в Casa Milan для встречи с директорами клубам, хотя его агент при этом не присутствовал. Стороны предпринимают дальнейшие шаги к достижению соглашения по новому контракту. Сейчас разрыв между спросом и предложением уменьшился и может быть устранён с помощью легко достижимых бонусов.

Напомним, что уже 1 июля текущего года турецкий футболист может выйти на рынок свободных агентов. Чалханоглу стал игроком «Милана» летом 2017 года, перейдя из леверкузенского «Байера» за € 23,3 млн. В текущем сезоне на его счету 6 голов и 11 результативных передач в 30 встречах во всех турнирах.