Луис Суарес поделился ожиданиями от предстоящего матча «Атлетико» с «Реалом»

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Реалом» в чемпионате Испании.
«Все матчи против «Реала» особенные, они являются теми, которые вы хотите играть и доказывать. Это матчи, в которые нужно играть. У нас есть возможность взять реванш за поражение первом матче, чтобы показать, что мы хотим и дальше оставаться на вершине Ла Лиги», — приводит слова Суареса Mundo Deportivo.
Матч 26-го тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Реалом» состоится 7 марта на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало – 18:15 мск. Матч первого круга завершился победой «Королевского клуба» со счётом 2:0.
На данный момент «Атлетико» возглавляет турнирную таблицу Примеры, набрав 58 очков. «Реал» в свою очередь находится на третьем месте, записав в свой актив 53 очка.
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